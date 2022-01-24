Яркий дебют бразильского новичка: "Шахтер" в волевом стиле выиграл первый матч 2022 года

Яркий дебют бразильского новичка: "Шахтер" в волевом стиле выиграл первый матч 2022 года

Команда Роберто Де Дзерби забила 4 гола за 14 минут.

Донецкий "Шахтер" провел первый контрольный спарринг на тренировочном сборе в Турции. Команда Роберто Де Дзерби оказалась сильнее австрийского "Вольфсбергера" - 4:1.

Первый тайм остался за соперниками "горняков" - гол Луки Лочошвили позволил австрийской команде уйти на перерыв в роли лидера. Однако во втором тайме "оранжево-черные" совершили камбэк. И важная заслуга в этом - бразильского латераля Винисиуса Тобиаса, который зимой присоединился к "Шахтеру".

На 76-й минуте Винисиус отдал голевой ассист на Геория Судакова, а уже через четыре минуты он выполнил подачу, которая после скидки Фернандо завершилась голом Жуниора Мораеса. Добили "Вольфсбергер" Тете и Мораес, оформивший дубль.

Отметим, что в первом тайме также дебютировал за "горняков" звездный бразильский нападающий Давид Нерес, зимой перешедший из амстердамского "Аякса".

Добавим, что впереди у "Шахтера" еще два спарринга на первом сборе, где соперниками команды Де Дзерби будут белорусский "Шахтер" Солигорск (28 января) и сербская "Црвена Звезда" (31 января).

"Шахтер" завершил осеннюю часть УПЛ лидером турнирной таблицы . "Горняки" опережают "Динамо" на два балла.

. "Горняки" опережают "Динамо" на два балла. В первом матче после зимней паузы подопечные Роберто Де Дзерби 26 февраля в Харькове сыграют с "Металлистом 1925".

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