Яркий гол и два ассиста: 14-летний воспитанник "Металлиста" стал героем в матче за первую команду (видео)

Яркий гол и два ассиста: 14-летний воспитанник "Металлиста" стал героем в матче за первую команду (видео)

Дигтярь сыграл в товарищеском матче харьковского клуба.

В среду, 16 февраля , харьковский "Металлист" провел товарищеский матч против "Ступчаницы" из Боснии и Герцеговины и одержал убедительную победу со счетом 3:0 .

Главным героем встречи, оформившим разгром боснийской команды, стал 14-летний воспитанник академии харьковского клуба Кирилл Дигтярь.

Юноша отметился голом и двумя результативными передачами.

Дигтярь отыграл на поле 82 минуты, пока арбитр не остановил поединок. Причиной стала потасовка, которую команды устроили после фола сына вице-президента "Металлиста" Егора Красникова на сопернике.

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