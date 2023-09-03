Яркий камбэк: "Арсенал" с Зинченко выцарапал победу над "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

"Арсенал" украинца Александра Зинченко на своем стадионе обыграл "Манчестер Юнайтед" в центральном матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне завершился со счетом 3:1 .

На 13-й минуте матча "канониры" имели хороший шанс открыть счет, но Кай Хаверц не попал по мячу из убийственной позиции.

На 27-й минуте "красные дьяволы" вышли вперед – Маркус Рашфорд отличился после передачи Кристиана Эриксена. Но всего через минуту хозяева отыгрались усилиями Мартина Эдегора.

Во втором тайме ни одной из команд долгое время не удавалось забить. На 88-й минуте "манкунианцы" отправили мяч в сетку ворот "Арсенала", но гол Алехандро Гарначо был отменен из-за офсайда после вмешательства VAR.

В компенсированное время команда Микеля Артеты вырвала победу. Сначала на 90+6-й минуте Деклан Райс вывел лондонцев вперед, а затем Габриэл Жезус на 90+11-й минуте поставил точку в этом напряженном поединке.

Зинченко вышел в стартовом составе "канониров" и провел на поле 76 минут, приняв участие в голевой атаке своей команды.

После этой победы "Арсенал" (10 очков) занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. "Манчестер Юнайтед" с 6 баллами находится на 11-й позиции.

В следующем туре Зинченко и Ко 17 сентября на выезде сыграют против "Эвертона" украинского защитника Виталия Миколенко, а "красные дьяволы" днем ранее примут "Брайтон", который возглавляет экс-тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

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