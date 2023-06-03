Яркий камбэк: Костюк вышла в 1/8 финала парного Roland Garros

Украинка вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе продолжают свой путь на турнире.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг парного разряда Roland Garros-2023.

Во втором раунде 20-летняя украинка в дуэте с румынкой Еленой-Габриэлой Русе обыграли тандем Кирстен Флипкенс и Шелби Роджерс (Бельгия / США).

Матч длился 2 часа и 5 минут. Костюк и Русе проиграли первый сет – 3:6, но затем выиграли две следующие партии – 6:4, 6:3.

За проведенное на корте время украинско-румынская пара один раз подали навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5/8 брейкпойнтов.

В 1/8 финала Костюк и Русе сыграют против победительниц матча Виктория Азаренко (Беларусь, нейтральный статус) / Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – Кори Гауфф / Джессика Пегула (США).

Добавим, что лучшим результатом Марты в паре на Roland Garros является четвертьфинал (2020, 2022).

Напомним, на старте парного турнира Roland Garros-2023 Костюк вместе со своей напарницей выбила дуэт россиянок Анна Блинкова / Варвара Грачева.

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