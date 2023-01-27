Яркий камбэк: "Реал" драматично обыграл "Атлетико" и вышел в полуфинал Кубка Испании (видео)

"Сливочные" в экстра-таймах вырвали победу в мадридском дерби.

Мадридский "Реал" оказался сильнее "Атлетико" в рамках 1/4 финала Кубка Испании. Поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 3:1 по итогам овертаймов.

На 19-й минуте "матрасников" вывел вперед Альваро Мората, но "Королевский клуб" ответил голом Родриго на 79-й минуте. Основное время встречи завершилось вничью – 1:1, поэтому команды продолжили борьбу в экстра-таймах.

На 99-й минуте подопечные Диего Симеоне остались в меньшинстве – Стефан Савич за две минуты заработал две желтые карточки и был удален арбитром с поля.

Команда Карло Анчелотти воспользовалась численным большинством и дожала неуступчивого оппонента. На 104-й минуте отличился Карим Бензема, а на 120+1-й минуте Винисиус Жуниор поставил точку в этом противостоянии.

Обзор матча

Ранее сообщалось, что в 1/2 финала Кубка Испании вышла "Барселона", которая одолела "Реал Сосьедад" (1:0). Также полуфиналистами турнира стали "Осасуна" (благодаря победе 2:1 над "Севильей") и "Атлетик" Бильбао (обыграл "Валенсию" со счетом 1:3).

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