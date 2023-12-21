Яркий камбэк в экстра-таймах: "Интер" сенсационно вылетел из Кубка Италии (видео)

"Нерадзурри" потерпели драматичное поражение и прекратили борьбу в турнире.

"Интер" на своем поле неожиданно уступил "Болонье" в матче 1/8 финала Кубка Италии. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 1:2 по итогам экстра-таймов.

В основное время встречи команды не порадовали болельщиков голами. Отметим, что на 65-й минуте аргентинский форвард "нерадзурри" Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти.

Следовательно, игра перешла в экстра-таймы. На второй минуте дополнительного времени Карлос Аугусто вывел "Интер" вперед.

Однако во втором экстра-тайме "Болонья" смогла совершить камбэк. На 112-й минуте счет сравнял Сэм Бейкема, а спустя четыре минуты Дан Ндое забил победный мяч. Оба раза ассистировал Джошуа Зиркзе.

Обзор матча "Интер" – "Болонья"

Таким образом, "Болонья" преподнесла большой сюрприз и вышла в четвертьфинал Кубка Италии, где также сыграют "Фиорентина", "Лацио" и "Фрозиноне", который сенсационно разгромил "Наполи" (4:0).

Еще четыре участника 1/4 финала турнира определятся в матчах "Милан" – "Кальяри", "Аталанта" – "Сассуоло", "Рома" – "Кремонезе" и "Ювентус" – "Салернитана".

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