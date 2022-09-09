Яркий камбэк: женская сборная Украины по пляжному футболу вышла в полуфинал Евролиги-2022

Женская сборная Украины по пляжному футболу победила Португалию в матче 5-го тура Дивизиона А Евролиги-2022.

Напряженный поединок завершился волевой победой украинок со счетом 3:2 .

Португальской команде удалось выйти вперед на первой минуте матча. На старте второго тайма Украина сравняла счет усилиями Мирославы Выпасняк, однако через шесть минут соперницы нашей команды вернули себе лидерство.

В заключительном периоде подопечные Юрия Клименко сумели переломить ход встречи. Сначала Анастасия Клипаченко второй раз сравняла счет, а затем Выпасняк оформила дубль и принесла "сине-желтым" победу.

Благодаря тому, что в другом матче Испания обыграла Англию (2:0), украинки вышли в полуфинал Евролиги-2022, а также завоевали путевку на Европейские игры 2023 года в Кракове.

Напомним, ранее мужская и женская сборные Украины завоевали путевки на Всемирные пляжные игры-2023, которые состоятся с 6-го по 12 августа следующего года на Бали.

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