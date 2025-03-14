Яркий перфоманс: два ассиста Малиновского помогли "Дженоа" выиграть матч Серии А (видео)

Украинец впервые с сентября прошлого года вышел в старте и отличился сразу двумя результативными действиями.

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский помог своему клубу победить "Лечче" в домашнем матче 29-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Луиджи Феррарис" в городе Генуя завершилась со счетом 2:1 .

31-летний украинец вышел в стартовом составе "грифонов" впервые с сентября прошлого года, когда получил тяжелую травму.

На 16-й минуте поединка Малиновский сделал первое результативное действие после возвращения на поле – выполнил эффектный заброс в штрафную площадку на Фабио Миретти, который слета отправил мяч в ворота.

На 45+2-й минуте Руслан отличился еще одним ассистом – снова отдал передачу на Миретти, а тот развернулся и точно пробил в левый нижний угол.

Малиновский был заменен на 56-й минуте встречи. Для Руслана этот матч стал седьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии, теперь в его активе два ассиста.

На 68-й минуте гости сократили отставание в счете – пенальти реализовал Никола Крстович, но генуэзцы, которых возглавляет знаменитый французский футболист Патрик Виейра, удержали победу.

Обзор матча "Дженоа" – "Лечче"

Будет добавлен в скором времени.

Отметим, что для Малиновского это был только второй матч после травмы. В прошлом туре Руслан сыграл впервые за полгода, выйдя на замену в поединке против "Кальяри".

После этой победы "Дженоа" (35 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А. "Лечче" с 25 баллами располагается на 16-й строчке, имея три пункта отрыва от зоны вылета.

В следующем туре Серии А команда Малиновского на выезде сразится с "Ювентусом", а "Лечче" примет "Рому" украинского форварда Артема Довбика. Оба матча состоятся после международной паузы, 29 марта.

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