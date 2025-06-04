Яркий реванш и титульные бои: эксклюзивная трансляция вечера бокса 7 июня – только на Киевстар ТВ

Янис Куриленко – Андрей Борышполец / © Киевстар ТВ

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В субботу, 7 июня, в 18:00 в киевском Дворце Спорта состоится одно из самых ожидаемых спортивных событий этого лета - вечер профессионального бокса от промоутерских компаний Top Boxing Generation и BFL.pro .

Боксеры – Янис Куриленко и Андрей Борышполец – снова сойдутся на ринге, чтобы определить настоящего чемпиона. Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ станет эксклюзивным транслятором этого зрелищного боксерского шоу.

Главным событием вечера станет реванш между Янисом Куриленко (13-1, 8 KO) и Андреем Борышпольцем (11-3, 4 KO) – бой за титулы чемпиона Украины и WBC Ukraine в первом полусреднем весе.

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В декабре прошлого года Куриленко победил Борышпольца по решению судей и отобрал чемпионские пояса. Теперь бойцы снова сойдутся на ринге, чтобы окончательно определить, кто из них – настоящий чемпион. Этот поединок станет первым в истории, когда два украинца возглавят вечер бокса во Дворце спорта, а также первым реваншем в истории компании Top Boxing Generation.

Помимо главного противостояния, зрители увидят целую серию ярких боев. В ко-мейн ивенте – титульный дебют проспекта K2 Promotions Василия Чеботаря (18-0, 9 KO), который сразится за титул чемпиона мира WBC Youth с колумбийцем Александером Морено (8-2, 6 KO). Это первый титульный поединок в профессиональной карьере Чеботаря, и он обещает быть особенно напряженным.

Также на ринг выйдут:

Юрий Захареев (1-0) – самый молодой чемпион мира среди любителей истории Украины;

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Ярослав Харцыз (6-0, 5 KO) – олимпиец Токио и проспект K2 Promotions;

Михаил Дзязько (3-0, 1 KO) и Артем Мельник (3-0, 2 KO) – молодые таланты из BFL.pro.

Кроме того, зрителей ждут три профессиональных поединка по кикбоксингу, которые добавят драйва вечеру.

Прямая трансляция вечера бокса будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте " Киевстар ТВ Бокс ". Зрители смогут насладиться лучшими моментами поединков в хорошем качестве и с профессиональным комментированием.

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