Яркое возвращение: легендарный Мейвезер нокаутировал бойца ММА в выставочном бою (видео)

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер провел выставочный поединок против японского бойца ММА Микуры Асакуры.

Поединок между Мейвезером и Асакурой прошел в рамках турнира Super Rizin в японском городе Сайтама. 45-летний Флойд сумел досрочно завершить бой в свою пользу.

Регламент поединка предусматривал три раунда. В первой трехминутке Мейвезер решил не форсировать события и на радость местным фанатам позволил сопернику поатаковать себя.

В следующем раунде Флойд активизировался и на последних секундах второй трехминутки нокаутировал японца. Мейвезер прицельно пробил правой, после чего Асакура оказался на канвасе и уже не смог продолжить поединок.

Видео нокаута

A right hand from Floyd just before the bell brings an end to the bout, and Asakura suffers his first KO loss ‼️



『The Battle Cats presents SUPER RIZIN』

PPVhttps://t.co/xluM3LdybU pic.twitter.com/hivHA3WrUn — RIZIN FF English (@rizin_English) September 25, 2022

Добавим, что Мейвезер уже не в первый раз принимал участие в выставочном поединке. В середине 2021 года Флойд неожиданно завершил вничью бой против популярного блоггера Логана Пола.

Интересно, что в мае Флойд вышел на ринг против своего бывшего спарринг-партнера Дона Мура. Бой продолжался все запланированные восемь раундов: в последнем раунде Мейвезер отправил соперника в нокдаун, однако счет и победителя поединка не объявляли.

Мейвезер за свою долгую карьеру провел 50 боев, в которых одержал 50 побед. В последнем официальном бою в 2017 году он техническим нокаутом победил звезду UFC Конора Макгрегора.

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