Яркое возвращение Лукаку и уверенная победа: "Челси" разобрался с "Арсеналом" в лондонском дерби

Яркое возвращение Лукаку и уверенная победа: "Челси" разобрался с "Арсеналом" в лондонском дерби

Команда Томаса Тухеля конфортного обыграла на выезде принципиального соперника.

"Челси" победил "Арсенал" в матче 2-го тура английской Премьер-лиги. Игра на стадионе "Эмирейтс" завершилась победой гостей со счетом 2:0.

"Канониры" активно начали встречу, но нарвались на контратаку. На 15-й минуте Рис Джеймс с правого фланга прострелил на Ромелу Лукаку и бельгийский бомбардир отметился первым мячом после своего возвращения в стан "пенсионеров".

Удвоить преимущество подопечным Томаса Тухеля удалось на 35-й минуте. Очередной провал в обороне "пушкарей" и Рис Джеймс из пределов штрафной вколотил мяч в девятку ворот соперника.

Остаток поединка "Челси" контролировал игру и не позволил хозяевам переломить ход встречи. В итоге, заслуженные три очка для "синих" и второе поражение подряд на старте сезона для команды Микеля Артеты.

"Челси" (6 очков) возглавил турнирную таблицы АПЛ. "Арсенал" с нулем в графе очков идет 19-м.

В 3-м туре Премьер-лиги "синие" 28 августа сыграют на "Энфилде" с "Ливерпулем", а "канониры" в тот же день сойдутся на выезде с "Манчестер Сити".

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