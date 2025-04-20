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Яркое возвращение на ринг: Гвоздик нокаутировал соперника в третьем раунде (видео)
Александр одержал свою 21-ю победу в профессиональном боксе.
Украинский боксер Александр Гвоздик нокаутом победил американца Энтони Холлоуэя в поединке, который состоялся в ночь на 20 апреля на "Frontwave Arena" в Оушнсайде (штат Калифорния, США).
Бой закончился уже в третьем раунде. После левого хука и правого прямого от украинца американский боксер оказался в нокдауне. Холлоуэй сумел подняться, но вскоре Гвоздик аналогичной комбинацией снова отправил соперника на канвас – рефери решил остановить поединок.
Для 38-летнего Гвоздика это 21-я победа на профессиональном ринге (17 – нокаутом). Также в его пассиве два поражения.
Холлоуэй потерпел восьмое поражение в своей профессиональной карьере. В его послужном списке также 9 побед (7 – нокаутом) и 3 ничьи.
В своем предыдущем бою в июне 2024 года Гвоздик проиграл американцу Давиду Бенавидесу, не сумев завоевать титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе.
Впервые украинец проиграл в октябре 2019 года россиянину Артуру Бетербиеву, потеряв титул WBC.
Напомним, в июне 2020 года Гвоздик объявил о завершении карьеры, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину решил вернуться на ринг.
Сразу после возвращения в бокс Александр одержал три победы подряд – над мексиканцем Жосуэ Обандо, латвийцем Ричардсом Болотниксом и бразильцем Исааком Родригесом.