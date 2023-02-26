Яркое возвращение: непобедимый украинец Амосов защитил чемпионский пояс Bellator (видео)

Чемпион Bellator в полусреднем весе украинец Ярослав Амосов провел успешную защиту своего титула против американца Логана Сторли.

Бой стал главным событием турнира Bellator 291, который состоялся 25 февраля в Дублине (Ирландия).

Украинец доминировал в течение всего поединка. В третьем раунде американец получил рассечение под правым глазом. Бойцы прошли всю пятираундовую дистанцию.

Амосов одержал победу единодушным решением судей: трижды по 50:45.

Обзор боя

Отметим, что в ноябре 2020 года Амосов победил Сторли раздельным решением судей. Теперь украинец в реванше более убедительно триумфовал над своим оппонентом.

Свой предыдущий поединок Ярослав провел в июне 2021 года. Амосов единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму и стал первым в истории украинским чемпионом элитного промоушена Bellator.

В мае прошлого года Амосов должен был провести бой с британцем Майклом Пейджем, однако отказался от поединка и остался в Украине в период российской военной агрессии. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Амосов вступил в территориальную оборону Ирпеня, который находился под оккупацией российской армии.

В послужном списке Амосова 27 поединков и 27 побед в смешанных единоборствах. Для Сторли поражение от украинца стало вторым в карьере, также в его активе 14 побед.

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