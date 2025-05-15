Ярмоленко дал комментарий после поражения "Динамо" от "Шахтера" в финале Кубка Украины

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

Реклама

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко пообщался с журналистами на пресс-конференции после финального матча Кубка Украины сезона-2024/25, в котором "бело-синие" проиграли донецкому "Шахтеру".

Основное и дополнительное время поединка на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 1:1 , а в серии пенальти точнее оказались "горняки" – 6:5 .

Ответы Ярмоленко, который стал автором первого забитого мяча в финальном матче Кубка Украины, на вопросы представителей СМИ приводит официальный сайт "Динамо" .

Реклама

– Как вы относитесь к тому, что со следующего сезона в матчах Кубка Украины не будет дополнительного времени, а в случае ничьей в основное время – сразу серия пенальти?

– Не знаю, как на начальных стадиях, но в финале, мне кажется, лучше играть дополнительные экстра-таймы.

– Понравилось ли вам качество газона на стадионе в Житомире?

– Да, классное поле. Должны поблагодарить людей, которые следят за ним.

Реклама

– Что вы подсказывали партнерам со скамейки запасных, когда вас заменили?

– Не только я, а вся скамейка запасных пыталась подсказывать, это эмоции. Я игрок, а не главный тренер.

– Как можете прокомментировать сегодняшнее судейство?

– По-моему, нормальное. Грубых ошибок я не заметил.

Реклама

Ранее сообщалось, что поражение своей команды в финале Кубка Украины прокомментировал главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский.

Для "Шахтера" это 15-я победа в Кубке Украины. Донецкий клуб обновил рекорд по количеству побед в турнире. "Динамо" завоевывало этот трофей 13 раз.

Также "Шахтер" обошел "Динамо" по трофеям на внутренней арене во времена независимости Украины.

Благодаря победе в Кубке Украины донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

Реклама

Напомним, фанаты "Шахтера" сожгли флаги России и "ДНР" на финале Кубка Украины.