Ярмоленко и Довбик – в старте: сборная Украины назвала состав на матч отбора Евро-2024 против Италии

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины объявила стартовый состав на матч 6 тура отбора на Евро-2024 против команды Италии, который состоится во вторник, 12 сентября, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

По сравнению с предыдущим поединком с Англией главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров сделал в стартовом составе команды три изменения.

Вместо травмированного Николая Матвиенко, Михаила Мудрика и Романа Яремчука с первых минут на поле выйдут Сергей Кривцов, Андрей Ярмоленко и Артем Довбик.

Украина: Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарный, Конопля, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Судаков, Довбик

Запасные: Трубин, Лунин, Михайличенко, Попов, Караваев, Сидорчук, Назарина, Буяльский, Зубков, Мудрик, Ванат, Яремчук

Также стал известен стартовый состав "Скуадры Адзурры" на поединок против Украины.

Италия: Доннарумма, Димарко, Бастоне, Скальвини, Ди Лоренцо, Локателли, Фраттези, Барелла, Дзакканьи, Дзаниоло, Распадори

Запасные: Викарио, Мерет, Дармиан, Бираги, Романьоли, Кристанте, Казале, Пессина, Орсолини, Ньонто, Ретеги, Иммобиле

Встреча между итальянцами и украинцами начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Италия – Украина доступна на нашем сайте.

Италия – Украина: турнирное положение перед матчем

По итогам пяти туров сборная Украины с 7 очками занимает второе место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов). Команды Италии и Северной Македонии набрали по 4 зачетных пункта, Мальта – ни одного.

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В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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