Ярмоленко и Малиновский узнали соперников: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы

Кто кому будет противостоять во втором по рангу евротурнире.
В пятницу, 18 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона-2021/22.
Участие в нем приняли восемь клубов, успешно преодолевших стадию 1/8 финала. Среди четвертьфиналистов престижного клубного турнира Европы два клуба из Германии и по одной команде из Испании, Италии, Португалии, Шотландии, Англии и Франции.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Аталанта" (Италия)
"Айнтрахт" (Германия) - "Барселона" (Испания)
"Вест Хэм" (Англия) - "Лион" (Франция)
"Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги Европы
"РБ Лейпциг" (Германия) / "Аталанта" (Италия) - "Брага" (Португалия) / "Рейнджерс" (Шотландия)
"Вест Хэм" (Англия) / "Лион" (Франция) - "Айнтрахт" (Германия) / "Барселона" (Испания)
- Матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 7 и 14 апреля. Поединки 1/2 финала - 28 апреля и 5 мая.
- Финал Лиги Европы состоится 18 мая в Севилье на стадионе "Рамон Санчес-Писхуан".
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