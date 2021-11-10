Ярмоленко изысканым финтом пристыдил партнера по сборной на тренировке (видео)

Это действительно впечатляет.

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко, похоже, находится в отличной форме.

32-летний форвард "сине-желтых" показал чудеса техники во время тренировки национальной команды. Так, Ярмоленко во время игры в квадрат эффектно оставил в дураках партнера по команде — Дениса Гармаша. Ярмоленко умудрился эффектно пробросить мяч среди ног своему экс-одноклубнику.

"Рад снова видеть Гармаша в сборной", — подписал видео Ярмоленко, которое выложил на своей странице в Instagram.

Отметим, что сборная Украины начала сборную Украины 8 ноября в Киеве. Вечером 9 ноября национальная команда отправилась в Одессу, где 11 числа проведет товарищеский поединок с командой Болгарии. Через пять дней команда Александра Петракова сыграет решающий поединок в отборе к ЧМ-2022. На выезде "сине-желтые" померяются силами из Боснии и Герцеговины.

Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами разместились на четвертой позиции. Эти команды провели на игру меньше коллектива Петракова. Возглавляет группу сборная Франции, после шести поединков набравшая 12 пунктов;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, соревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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