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Ярмоленко изысканым финтом пристыдил партнера по сборной на тренировке (видео)

Ярмоленко изысканым финтом пристыдил партнера по сборной на тренировке (видео)

Associated Press

Это действительно впечатляет.

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко, похоже, находится в отличной форме.

32-летний форвард "сине-желтых" показал чудеса техники во время тренировки национальной команды. Так, Ярмоленко во время игры в квадрат эффектно оставил в дураках партнера по команде — Дениса Гармаша. Ярмоленко умудрился эффектно пробросить мяч среди ног своему экс-одноклубнику.

"Рад снова видеть Гармаша в сборной", — подписал видео Ярмоленко, которое выложил на своей странице в Instagram.

Отметим, что сборная Украины начала сборную Украины 8 ноября в Киеве. Вечером 9 ноября национальная команда отправилась в Одессу, где 11 числа проведет товарищеский поединок с командой Болгарии. Через пять дней команда Александра Петракова сыграет решающий поединок в отборе к ЧМ-2022. На выезде "сине-желтые" померяются силами из Боснии и Герцеговины.

Сборная Украины в отборе на Чемпионат мира 2022 года

  • После семи матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 9 очками занимает второе место группы D. На третьем месте с 8 баллами Финляндия. Боснийцы с 7 пунктами разместились на четвертой позиции. Эти команды провели на игру меньше коллектива Петракова. Возглавляет группу сборная Франции, после шести поединков набравшая 12 пунктов;
  • Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, соревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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