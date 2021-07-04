Ярмоленко назвал причину разгрома от Англии и подвел итоги выступления Украины на Евро-2020

Капитан "сине-желтых" отметил, что выход в четвертьфинал - это уже огромное достижение.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал разгромное поражение от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

По словам 31-летнего полузащитника, команда Гарета Саутгейта победила заслуженно. Ярмоленко отметил, что быстрый мяч англичан нанес "сине-желтым" серьезный удар, поскольку сломал план тренерского штаба на поединок.

"Считаю, что Англия заслуженно выиграла сегодня. Я их поздравляю и желаю удачи. Наверное, нас надломил этот быстрый мяч, потому что у нас была стратегия и тактика на эту игру. Но когда ты пропускаешь быстрый мяч на 3-й минуте, сразу все ломается - приходится перестраиваться.

Мы - отличная команда с хорошим коллективом. Мы знаем, как и за счет чего мы можем играть. Несмотря на то, что мы проиграли 0:4, я горжусь пребыванием в этом коллективе. Считаю, для нашей сборной проход в такую стадию - огромное достижение. Поздравляю наших болельщиков с таким результатом", - сказал Андрей в эфире программы "Великий футбол".

Также Ярмоленко подвел итоги выступления Украины на континентальном первенстве.

"Мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых играх могли сыграть лучше, но я доволен общим результатом. Мы задержались дольше, чем такие команды, как Португалия, Германия, поэтому я могу только поздравить наших болельщиков с этим. Да, сегодня мы проиграли, но я считаю, что нужно смотреть, кому мы уступили - считаю, одной из лучших команд мира", - заявил Ярмоленко.

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Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).

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