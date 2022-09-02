Ярмоленко не помог: "Аль-Айн" расписал мировую в дебютном матче украинца в чемпионате ОАЭ

В пятницу, 2 сентября, "Аль-Айн" Реброва в стартовом матче чемпионата ОАЭ отправился в гости в "Аджман".

"Аль-Айн" сыграла вничью на выезде с "Аджманом" на старте чемпионата ОАЭ — 1:1 .

Команда Реброва вышла вперед в начале поединка – на 6-й минуте отличился Эрик. Однако в середине второго тайма хозяевам удалось сравнять счет – забил Али Мадан.

В этом поединке принимал участие украинец Андрей Ярмоленко. Он провел на поле весь матч и результативными действиями не отличился. Для Ярмоленко этот матч стал дебютным в чемпионате ОАЭ.

Напомним, что Ярмоленко забил дебютный гол за "Аль-Айн" в товарищеском поединке против "Хаур-Факкана".

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