Ярмоленко не поможет "Динамо" в решающем матче отбора Лиги конференций с "Бешикташем"

Один из лидеров "бело-синих" пропустит поединок в Стамбуле из-за травмы.

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не сыграет в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против турецкого "Бешикташа".

Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

У 33-летнего капитана сборной Украины диагностировали частичное повреждение внутренней боковой связки колена. Срок восстановления Андрея пока неизвестен.

В то же время отмечается, что в общую группу "Динамо" вернулись полузащитники Владислав Кабаев и Александр Андриевский. Оба футболиста из-за повреждений пропускали первый поединок с "Бешикташем", но сейчас готовятся к ответному матчу.

Встреча "Бешикташ" – "Динамо" состоится в четверг, 31 августа, в Стамбуле. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, в первом поединке в Бухаресте "Динамо" уступило "Бешикташу" со счетом 2:3 .

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Проигравшая команда простится с еврокубками.

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