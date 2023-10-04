Ярмоленко не поможет сборной Украины в октябрьских матчах отбора Евро-2024: кого довызвал Ребров

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не сможет принять участие в предстоящих матчах сборной Украины в отборе на Евро-2024 с Северной Македонией и Мальтой.

Как сообщил официальный сайт УАФ, из-за повреждения капитана "сине-желтых" главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вместо него довызвал в лагерь национальной команды нападающего английского "Сандерленда" Назария Русина.

Для 24-летнего Русина, который в начале сентября перешел из луганской "Зари" в клуб Чемпионшипа (второго по рангу дивизионе чемпионата Англии – прим.), это второй вызов в сборную Украины. В прошлый раз он тренировался с главной командой в июне, но пока не дебютировал за национальную сборную.

Национальная команда начнет свой сбор 8 октября в Праге. Именно в чешской столице украинцы 14 октября сыграют номинально домашний матч против Северной Македонии. 17 октября подопечные Реброва на выезде встретятся с Мальтой.

Ранее стало известно, что из-за травмы октябрьские матчи сборной Украины пропустит вингер "Жироны" Виктор Цыганков. Его в заявке национальной команды заменил полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок.

Также сообщалось, что вингер "Челси" Михаил Мудрик получил травму в матче АПЛ против "Фулхэма". Пока неизвестно, сможет ли он восстановиться до международной паузы, чтобы помочь украинской сборной в поединках с Северной Македонией и Мальтой.

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