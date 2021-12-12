Ярмоленко не попал в основу "Вест Хэма" после провального матча в Лиге Европы

Ярмоленко не попал в основу "Вест Хэма" после провального матча в Лиге Европы

Украинец начнет поединок АПЛ на скамье запасных.

В шестнадцатом туре английской Премьер-Лиги лондонский "Вест Хэм" примет на своем поле "Бернли".

Украинский полузащитник "молотобойцев" Андрей Ярмоленко остался в запасе на этот поединок.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что украинец получил самую плохую оценку за "Вест Хэм" в матче Лиги Европы против "Динамо" Загреб.

В этом сезоне на счету Ярмоленко 15 матчей во всех турнирах и один забитый гол.

"Вест Хэм" занимает четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ, имея 27 очков в активе.

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