Ярмоленко не спас: "Вест Хэм" в крайне эмоциональном матче вылетел из Лиги Европы

Ярмоленко не спас: "Вест Хэм" в крайне эмоциональном матче вылетел из Лиги Европы

В четверг, 5 мая, франкфуртский "Айнтрахт" принимал "Вест Хэм" в ответном поединке полуфинальной стадии Лиги Европы.

Счет завершился минимальной победой хозяев поля – 1:0 .

Единственный гол матча забил на 26-й минуте Рафаэль Борре.

Однако неудачи "Вест Гема" начались чуть раньше – на 19-й минуте команда осталась в меньшинстве. Арбитр удалил Аарона Крессвелла за фол последней надежды.

Кроме того, "молотобойцы" остались без помощи тренера Дэвида Моеса на 79-й минуте. Он получил красную за то, что ударил мяч в сторону.

Андрей Ярмоленко появился на поле на 87-й минуте и не смог спасти свою команду от вылета из Лиги Европы.

В финале "Айнтрахт" встретится с "Рейнджерс". Матч состоится 18 мая в Севилье (Испания).

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