Ярмоленко - о войне российских захватчиков против украинского народа: Это чистый геноцид

Футболист взбешен зверствами, совершаемыми российскими военными на украинской земле.
Полузащитник лондонского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о российском вторжении в Украину. Он заявил, что считает войну РФ против украинского народа настоящим геноцидом.
"На мой взгляд, это чистый геноцид. Уничтожают украинских людей, вот и все. Стреляют по мирным жителям, детям, женщинам - это ужас. Я не знаю, как подобрать слова, можно ругаться? Могут смотреть дети, не хочется показаться невоспитанным.
Это чистые у*бки. Как можно людей назвать военным, мужчиной, когда ты стреляешь в детей и женщин, как это возможно? Не знаю, как описать эту нацию... Когда умирают невинные люди, а вы у себя в стране проводите концерт.
Как можно к этим людям нормально относиться? Я не говорю, что в России все плохие люди. Я знаю многих, кто понимает, что происходит, как они реагируют на ситуацию. Но те люди, которые молчат и ничего не говорят, думая, что нас не трогают и все хорошо, они тоже участники этой войны", - сказал Ярмоленко в интервью Денисов Time.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко высказался против идеи, чтобы Украине подарили прямую путевку на ЧМ-2022. Андрей призвал мир, прежде всего, помочь остановить войну в Украине.
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