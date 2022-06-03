Ярмоленко обратился с необычной просьбой к болельщикам перед судьбоносной игрой с Уэльсом в финале отбора к ЧМ-2022

Ярмоленко обратился с необычной просьбой к болельщикам перед судьбоносной игрой с Уэльсом в финале отбора к ЧМ-2022

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко выступил с довольно необычной просьбой к болельщикам "сине-желтых".

Так, 32-летний полузащитник украинской команды призвал всех в следующей игре национальной команды отдать свой голос за награду "Лев матча" партнеру по команде – Николаю Матвиенко.

Отметим, что именно Ярмоленко стал "Львом матча" по мнению болельщиков по итогам победной встречи против Шотландии (3:1), состоявшейся в рамках 1/2 финала квалификации к Чемпионату мира-2022. Следующей же дуэлью для команды Александра Петракова является финал отбора против Уэльса.

"Что для меня означает болельщицкое признание? Конечно, это приятно. Спасибо всем, но для меня самое главное, чтобы моя команда победила. Мы это сделали. Я очень рад, что это удалось.

У меня есть такая просьба от Николая Матвиенко, потому что он возмущен. Говорит: Как бы я ни играл, все равно набираю максимум 2% голосов. Поэтому хочу попросить болельщиков, чтобы в следующей игре проголосовали за него. Он уже обижается, что ему не дают "Льва матча", — цитирует слова Ярмоленко vZbirna.

Добавим, что награду "Лев матча", которую Ярмоленко получил после игры с шотландцами, было принято решение выставить на аукцион. Ярмоленко предлагает награду с автографом и футболку в рамках аукциона до 6 июня. Стартовый лот – 5 тысяч гривен. Вырученные деньги будут направлены на счета платформы UNITED24, которая собирает средства на восстановление Украины от последствий полномасштабного российского вторжения.

Поединок Уэльс – Украина начнется в воскресенье, 5 июня, в 19:00 по киевскому времени.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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