ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

Ярмоленко официально продлил контракт с "Динамо" — детали нового соглашения

36-летний вингер продолжит выступать в составе "бело-синих".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

Киевское "Динамо" продлило контракт с полузащитником Андреем Ярмоленко.

Новое соглашение с 36-летним вингером рассчитано еще на один сезон, сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Для Ярмоленко грядущий сезон станет четвертым после возвращения в родной клуб. В сезоне-2025/26 он стал вторым лучшим бомбардиром "Динамо" в УПЛ — забил девять мячей и отдал одну результативную передачу в 22 матчах.

Также в сезоне-2025/26 Ярмоленко помог "Динамо" выиграть Кубок Украины, в том числе забив мяч в ворота "Чернигова" в финале.

Сейчас Ярмоленко (123 гола) вместе с Сергеем Ребровым делит второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины. Рекодсменом остается экс-форвард киевлян Максим Шацких, на счету которого 124 мяча в УПЛ.

Отметим. что Ярмоленко получил вызов от нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры на товарищеские матчи с Польшей и Данией, которые состоятся 31 мая и 7 июня соответственно.

Для него это шанс побороться за звание лучшего бомбардира в истории сборной Украины. Сейчас на счету Ярмоленко 46 голов за национальную команду, рекорд принадлежит действующему президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Шевченко — 48 мячей.

Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало потенциальных соперников на старте квалификации Лиги Европы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
72
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie