Ярмоленко официально продлил контракт с "Динамо" — детали нового соглашения

Андрей Ярмоленко

Киевское "Динамо" продлило контракт с полузащитником Андреем Ярмоленко.

Новое соглашение с 36-летним вингером рассчитано еще на один сезон, сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Для Ярмоленко грядущий сезон станет четвертым после возвращения в родной клуб. В сезоне-2025/26 он стал вторым лучшим бомбардиром "Динамо" в УПЛ — забил девять мячей и отдал одну результативную передачу в 22 матчах.

Также в сезоне-2025/26 Ярмоленко помог "Динамо" выиграть Кубок Украины, в том числе забив мяч в ворота "Чернигова" в финале.

Сейчас Ярмоленко (123 гола) вместе с Сергеем Ребровым делит второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины. Рекодсменом остается экс-форвард киевлян Максим Шацких, на счету которого 124 мяча в УПЛ.

Отметим. что Ярмоленко получил вызов от нового главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры на товарищеские матчи с Польшей и Данией, которые состоятся 31 мая и 7 июня соответственно.

Для него это шанс побороться за звание лучшего бомбардира в истории сборной Украины. Сейчас на счету Ярмоленко 46 голов за национальную команду, рекорд принадлежит действующему президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Шевченко — 48 мячей.

