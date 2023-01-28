Ярмоленко оформил дубль и помог команде Реброва уничтожить соперника в чемпионате ОАЭ (видео)

В этом сезоне на счету Андрея уже семь голов за "Аль-Айн".
Капитан сборной Украины и полузащитник "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко отличился дублем в поединке 14-го тура чемпионата ОАЭ против "Аджмана".
Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и дважды огорчил голкипера соперника в течение шести минут.
Первый свой мяч в игре 33-летний украинец забил на 31-й минуте, когда с близкого расстояния отправил мяч уже в пустые ворота.
بعد تألق كبير من علي الحوسني— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023
إصرار من لاعبي العين ويارمولينكو يتابع الكرة ويسجل الهدف الثاني #العين_عجمان #دوري_أدنوك .
А на 37-й минуте Ярмоленко ударом из пределов штрафной низом прошил вратаря гостей после красивой передачи пяткой от партнера.
سجّل يارمولينكو 4 أهداف من آخر 4 تسديدات مباشرة له على المرمى في دوري أدنوك للمحت— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023
وإجمالاً سجّل أهدافه الـ7 من 10 تسديدات مباشرة
يارمولينكو يسجّل أول ثنائية له في دوري أدنوك للمحترفين #العين_عجمان #دوري_أدنوك_في .
В первом тайме украинец также заработал желтую карточку и был заменен в перерыве.
Матч завершился разгромной победой "Аль-Айна" со счетом 5:1.
Отметим, что эти голы стали для Андрея шестым и седьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата ОАЭ. Также в его активе три результативные передачи.
Подопечные Сергея Реброва с 25 очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. Лидирует "Шабаб Аль-Ахли" (29 баллов).
Напомним, Ярмоленко игроком "Аль-Айна" стал в середине июля 2022 года. Андрей подписал соглашение до конца сезона-2022/23. Прошлым летом у него завершился контракт с лондонским "Вест Хэмом".
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