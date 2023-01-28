Ярмоленко оформил дубль и помог команде Реброва уничтожить соперника в чемпионате ОАЭ (видео)

В этом сезоне на счету Андрея уже семь голов за "Аль-Айн".

Капитан сборной Украины и полузащитник "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко отличился дублем в поединке 14-го тура чемпионата ОАЭ против "Аджмана".

Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и дважды огорчил голкипера соперника в течение шести минут.

Первый свой мяч в игре 33-летний украинец забил на 31-й минуте, когда с близкого расстояния отправил мяч уже в пустые ворота.

بعد تألق كبير من علي الحوسني



إصرار من لاعبي العين ويارمولينكو يتابع الكرة ويسجل الهدف الثاني #العين_عجمان #دوري_أدنوك . — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023

А на 37-й минуте Ярмоленко ударом из пределов штрафной низом прошил вратаря гостей после красивой передачи пяткой от партнера.

سجّل يارمولينكو 4 أهداف من آخر 4 تسديدات مباشرة له على المرمى في دوري أدنوك للمحت



وإجمالاً سجّل أهدافه الـ7 من 10 تسديدات مباشرة



يارمولينكو يسجّل أول ثنائية له في دوري أدنوك للمحترفين #العين_عجمان #دوري_أدنوك_في . — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 27, 2023

В первом тайме украинец также заработал желтую карточку и был заменен в перерыве.

Матч завершился разгромной победой "Аль-Айна" со счетом 5:1 .

Отметим, что эти голы стали для Андрея шестым и седьмым в нынешнем розыгрыше чемпионата ОАЭ. Также в его активе три результативные передачи.

Подопечные Сергея Реброва с 25 очками поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. Лидирует "Шабаб Аль-Ахли" (29 баллов).

Напомним, Ярмоленко игроком "Аль-Айна" стал в середине июля 2022 года. Андрей подписал соглашение до конца сезона-2022/23. Прошлым летом у него завершился контракт с лондонским "Вест Хэмом".

Читайте также:

Реализовал выход один на один: Ярмоленко отличился голом в матче чемпионата ОАЭ (видео)

Роналду снова не забил: "Аль-Наср" вылетел в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии

Яркий камбэк: "Реал" драматично обыграл "Атлетико" и вышел в полуфинал Кубка Испании (видео)