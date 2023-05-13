Ярмоленко оформил дубль и помог команде Реброва завоевать "серебро" чемпионата ОАЭ (видео)

Андрей забил свои 10-й и 11-й голы в сезоне за "Аль-Айн".

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился дублем в составе "Аль-Айна" в матче заключительного, 26-го тура чемпионата ОАЭ против "Аль-Батаеха".

Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и уже на второй минуте открыл счет во встрече, с предела штрафной отправив мяч точно в дальний угол.

العين يتقدم مبكراً..

لمسة يسارية جميلة من يارمولينكو وهدف أول بعد انطلاقة سريعة من إيريك #دوري_أدنوكالل ح pic.twitter.com/X9jRsGwvYR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2023

Затем "Аль-Айн" забил еще дважды и пропустил с пенальти. А на 60-й минуте Ярмоленко оформил дубль, удачно сыграв на добивании.

Украинский вингер провел на поле 83 минуты, после чего был заменен. Поединок завершился победой подопечных Сергея Реброва со счетом 5:2 .

Для Ярмоленко это был 10-й и 11-й гол в текущем розыгрыше чемпионата ОАЭ. Также на его счету четыре ассиста.

Победа в последнем туре позволила "Аль-Айну" (54 очка) завоевать серебряные медали первенства ОАЭ, опередив "Аль-Вахду" (52 балла). Чемпионом страны стал "Шабаб Аль-Ахли" (54 пункта), обошедший команду Реброва по дополнительным показателям, а также имеющий матч в запасе.

Читайте также:

УПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 26-го тура Чемпионата Украины по футболу

АПЛ онлайн: расписание и результаты матчей 36-го тура Чемпионата Англии по футболу

Ла Лига онлайн: расписание и результаты матчей 34-го тура Чемпионата Испании по футболу