Ярмоленко оформил дубль и помог команде Реброва завоевать "серебро" чемпионата ОАЭ (видео)

Андрей забил свои 10-й и 11-й голы в сезоне за "Аль-Айн".
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко отметился дублем в составе "Аль-Айна" в матче заключительного, 26-го тура чемпионата ОАЭ против "Аль-Батаеха".
Ярмоленко вышел на поле в стартовом составе и уже на второй минуте открыл счет во встрече, с предела штрафной отправив мяч точно в дальний угол.
العين يتقدم مبكراً..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2023
لمسة يسارية جميلة من يارمولينكو وهدف أول بعد انطلاقة سريعة من إيريك #دوري_أدنوكالل ح pic.twitter.com/X9jRsGwvYR
Затем "Аль-Айн" забил еще дважды и пропустил с пенальти. А на 60-й минуте Ярмоленко оформил дубль, удачно сыграв на добивании.
يارمولنكو يسجل مجدداً والعين يتقدم على البطائح 4-1 #دوري_أدنوك_للمحترفين #العين_البط .— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2023
Украинский вингер провел на поле 83 минуты, после чего был заменен. Поединок завершился победой подопечных Сергея Реброва со счетом 5:2.
Для Ярмоленко это был 10-й и 11-й гол в текущем розыгрыше чемпионата ОАЭ. Также на его счету четыре ассиста.
Победа в последнем туре позволила "Аль-Айну" (54 очка) завоевать серебряные медали первенства ОАЭ, опередив "Аль-Вахду" (52 балла). Чемпионом страны стал "Шабаб Аль-Ахли" (54 пункта), обошедший команду Реброва по дополнительным показателям, а также имеющий матч в запасе.
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