Ярмоленко отличился дебютным голом за "Аль-Айн" в чемпионате ОАЭ (видео)

Украинский полузащитник "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко забил свой первый гол за новую команду в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

Капитан сборной Украины вышел в стартовом составе на матч 2-го тура чемпионата ОАЭ против "Аль-Дафры". Еще в первом тайме Андрею удалось поразить сетку соперника.

На 35-й минуте 32-летний украинец после рикошета от защитника замкнул прострел одноклубника в штрафной площадке. Отметим, что Андрей сделал счет поединка разгромным - 3:0.

Видео дебютного гола Ярмоленко в чемпионате ОАЭ

Here's Yarmolenko's FIRST goal for Al-Ain



It's only his second appearance of the season



Его side lead 3-0 inside the first 40'



⚽️ pic.twitter.com/QP7fxeeEqo — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 10, 2022

Ранее свой дебютный гол за "Аль-Айн" Ярмоленко забил в товарищеском матче против "Хаур-Факкана".

Официально игроком клуба из ОАЭ Андрей стал в середине июля. Контракт Андрея с "Аль-Айном" рассчитан на один год - до конца сезона-2022/23. Ярмоленко перебрался в команду, возглавляемую известным украинским тренером Сергеем Ребровым, в статусе свободного агента. Этим летом у него завершился контракт с лондонским "Вест Хэмом".

Ярмоленко - воспитанник черниговского футбола, а с 2006 до 2017 года выступал за киевское "Динамо". За это время вингер сыграл за "бело-синих" 340 матчей во всех турнирах, забил 137 голов и отдал 90 ассистов. С киевлянами Андрей трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.

Летом 2017 года Андрей за 25 миллионов евро перешел в "Боруссию" Дортмунд. За немецкий клуб он провел 26 поединков и забил 6 голов.

Летом 2018 года Ярмоленко перебрался в лондонский "Вест Хэм". За первую команду "молотобойцев" Андрей сыграл 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 ассистов. В сезоне-2021/22 Ярмоленко сыграл за лондонцев 32 матча во всех турнирах, забив три гола.

Ярмоленко - капитан и второй бомбардир в истории сборной Украины. На его счету 109 матчей за национальную команду, в которых он забил 45 голов.

Добавим, что с 2014 по 2017 год Ярмоленко в "Динамо" выступал именно под руководством Реброва.

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