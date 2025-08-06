Ярмоленко отреагировал на поражение "Динамо" от "Пафоса" в квалификации Лиги чемпионов

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

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Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от кипрского "Пафоса" (0:1) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

"Трудно говорить сразу после игры. Если мы проиграли, наверное, это справедливо, но еще ничего не решено, есть еще впереди вторая игра, будем к ней готовиться. У нас еще есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию.

Мы были готовы и прекрасно знали, как "Пафос" играет. Команда дисциплинированно защищается, потому понимали, что много моментов у нас не будет. Надо было ждать своих шансов, в первом тайме они у нас были – нужно было только их реализовывать, тогда была бы совсем другая игра.

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Что удивило в действиях соперника? Как я уже сказал, ничего не удивило. Мы разбирали "Пафос" и отлично знали, как они действуют и были готовы к игре.

Что Александр Шовковский сказал в раздевалке в перерыве? Конечно, мы всегда говорим, но о чем именно – останется внутри команды.

Какие у нас шансы победить в ответном матче? Шансы есть всегда, ничего страшного не произошло. Завершился только первый тайм, как я уже сказал, у нас еще 90 минут, чтобы исправить ситуацию, будем готовиться.

Не станут ли проблемой поддержка трибун на стадионе на Кипре и жаркая погода? Разве у нас есть выбор или другие варианты? Хотя будет 50 градусов, мы все равно должны выходить на поле и исправлять то, что мы плохо сыграли дома и уступили. Не может быть никаких отговорок – погода одинакова для обеих команд.

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Атмосфера и качество на стадионе в Люблине? Болельщиков немного, потому что мы не играем в Киеве, и вы знаете почему. Хочу поблагодарить тех, кто пришел и поддерживал нас. Что касается поля, то его качество на хорошем уровне. Все было нормально, кроме, пожалуй, нашей игры", – приводит слова Ярмоленко официальный сайт "Динамо".

Ранее сообщалось, что поражение "Динамо" от "Пафоса" прокомментировал главный тренер киевлян Александр Шовковский.

Ответный матч между командами состоится 12 августа на Кипре. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с триумфатором пары "Лех" (Польша) – "Црвена Звезда" (Сербия).

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Тот, кто проиграет, в раунде плей-офф отбора Лиги Европы сразится с победителем пары "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль).

Напомним, "Динамо" стартовало со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, где дважды разгромило мальтийский "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Благодаря этому киевляне гарантировали себе еврокубковую осень – попадание как минимум в основную стадию Лиги конференций.