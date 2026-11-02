Ярмоленко отреагировал на установление им бомбардирского рекорда УПЛ

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

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Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко дал свой первый комментарий после того, как стал абсолютным рекордсменом УПЛ по забитым голам.

37-летний вингер "бело-синих" реализовал пенальти на 43-й минуте матча 11-го тура УПЛ сезона-2026/27 против "Кривбасса".

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Для Ярмоленко этот гол стал 125-м в чемпионатах Украины. Он единолично стал лучшим бомбардиром в истории турнира, обойдя экс-форварда киевлян Максима Шацких, на счету которого 124 забитых мяча.

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"Никаких предчувствий не было. Готовился к игре в обычном режиме. Знал, что этот гол придет. В частности, в матче с "Кудровкой" имел много нереализованных моментов. Самое главное концентрироваться на тренировочном процессе и делать то, что нужно. Тогда все будет хорошо.

Я всегда говорил, что если исчезает мотивация, то нужно заканчивать с футболом. Сейчас имею мотивацию, в то же время есть много вопросов касательно здоровья.

Очень рад, что мне удалось превзойти этот рекорд. Превзойти достижение такого великого мастера, как Максим Шацких — не пустой звук. Много учился на его матчах, а также он очень помог мне в начале карьеры. Действительно очень приятно превзойти его рекорд", — цитирует Ярмоленко официальный сайт "Динамо".

Рекордным голом Ярмоленко сделал счет 2:0 в пользу "бело-синих". Перед этим, на 18-й минуте, Андрей также отличился ассистом — его подачу с правого фланга в падении головой замкнул Матвей Пономаренко.

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Отметим, что еще в компенсированное к первому тайму время Ярмоленко получил прямую красную карточку за то, что перед чужой штрафной площадкой ударил по ногам панамского полузащитника криворожцев Джованни Герберта.

Напомним, "Динамо" в Кривом Роге победило "Кривбасс" со счетом 2:0.

Благодаря этой победе "Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице УПЛ, имея 22 очка после десяти матчей. "Кривбасс" с 6 баллами после девяти сыгранных поединков остался на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре "Динамо" 8 ноября во Львове сыграет с "Шахтером", а "Кривбасс" днем ранее на выезде сразится с "Эпицентром".

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Ранее сообщалось, что Ярмоленко прокомментировал свое удаление после побития бомбардирского рекорда УПЛ.

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