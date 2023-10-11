Ярмоленко перенес операцию: сколько времени пропустит лидер "Динамо" и сборной Украины

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко был оперирован в Барселоне.

Как сообщил официальный сайт "бело-синих", 33-летний футболист перенес операцию на колене.

Отмечается, что операция прошла успешно. Ориентировочный срок реабилитации составит около 4 месяцев.

"Оперативное вмешательство понадобилось в результате нескольких травм одной и той же связки. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а следствие нескольких травм", – говорится в заявлении столичного клуба.

Таким образом, до конца 2023 года капитан сборной Украины не сможет сыграть ни за клуб, ни за национальную команду. Он не поможет "сине-желтым" не только в матчах с Северной Македонией (14 октября) и Мальтой (17 октября), но и в заключительном поединке отбора на Евро-2024 против Италии (20 ноября).

В этом сезоне Ярмоленко провел 9 матчей за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал один ассист.

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