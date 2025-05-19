Ярмоленко побил рекорд Реброва в чемпионском матче "Динамо"

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

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Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко стал абсолютным рекордсменом столичного клуба по забитым голам в украинской Премьер-лиге (УПЛ).

В матче 29-го тура УПЛ с "Черноморцем" 35-летний Ярмоленко забил свой 114-й мяч в чемпионате Украины.

Тем самым Андрей на один мяч обошел экс-нападающего "бело-синих" Сергея Реброва, который ныне возглавляет сборную Украины.

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Отметим, что у Реброва, кроме 113 забитых голов за "Динамо", есть еще 10 мячей за "Шахтер" в УПЛ.

Таким образом, Ярмоленко еще на шаг приблизился к званию лучшего бомбардира в истории элитного дивизиона чемпионата Украины по футболу. Сейчас Андрей занимает четвертую позицию в этом списке. Впереди него расположились Максим Шацких (124), Сергей Ребров (123) и Евгений Селезнев (117).

Напомним, "Динамо" на выезде сыграло вничью с "Черноморцем" (1:1) и за тур до конца гарантировало себе золотые медали УПЛ.

"Бело-синие" выиграли чемпионат Украины 17-й раз в истории и впервые с сезона-2020/21. Киевский клуб обновил рекорд по завоеванным титулам УПЛ.

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В заключительном туре УПЛ, 24 мая, подопечные Александра Шовковского примут "Колос".