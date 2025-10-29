Ярмоленко поделился эмоциями после волевой победы над "Шахтером" в Кубке Украины

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал волевую победу над донецким "Шахтером" в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона-2025/26.

Поединок на столичном стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 2:1 в пользу "бело-синих". Один из мячей в ворота "горняков" забил именно Ярмоленко, который благодаря этому повторил рекорд по голам в Классическом.

В эфире УПЛ ТВ после матча Андрей рассказал, что помогло его команде одержать победу в Классическом.

"Я думаю, что, в первую очередь, терпение и вера друг в друга. Потому что в первом тайме было нам очень тяжело. "Шахтер" владел мячом, имел полное преимущество, я считаю. И, конечно, нам надо было терпеть. Мы понимали, что они не смогут в таком темпе действовать в течение всего матча, и у нас будет свой момент, который нужно будет реализовать. Что и вышло. И уже потом, я считаю, мы перехватили инициативу, можно так сказать.

Взяли матч под свой контроль после того, как пропустили? Так всегда бывает. Конечно, где-то играли осторожно, потому что понимаем, что кубковая игра, шанса на ошибку нет. Конечно, где-то играли очень осторожно, но потом, когда пропустили, поняли, что уже нечего терять и нужно идти вперед.

Понимал ли, что это может быть мой последний матч в Кубке Украины в карьере? Я об этом не думаю. Как будет, так и будет. Я стараюсь работать, выкладываться на тренировках. Самое главное – быть честным сам перед собой. Если бы даже мы вылетели, то я сам перед собой честный, я могу в зеркало смотреть спокойно", – цитирует Ярмоленко официальный сайт "Динамо".

Выбив дончан из национального Кубка, "Динамо" прервало серию без побед в матчах против "Шахтера", которая длилась с апреля 2021 года.

Напомним, уже в следующем матче "Шахтер" и "Динамо" снова сойдутся в очной дуэли – в воскресенье, 2 ноября, дончане и киевляне сыграют во Львове в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).