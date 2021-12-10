Ярмоленко получил самую плохую оценку за "Вест Хэм" в матче Лиги Европы

"Молотобойцы" в этой игре потерпели поражение.

Украинский футболист английского " Вест Хэма " Андрей Ярмоленко стал худшим игроком команды в домашнем поединке 6-го тура групповой стадии Лиги Европы против хорватского "Динамо" Загреб.

Выйдя в стартовом составе, 32-летний вингер "молотобойцев" провел в игре 87 минут. За это время Ярмоленко сделал один удар в створ ворот, 25 касаний мяча, девять точных передач с 14 (64%), выиграл одну верховую дуэль из двух, совершил один фол и сделал один отбор.

Авторитетный портал SofaScore оценил действия Ярмоленко в 6,3 балла, что является худшей оценкой среди всех принявших участие в матче игроков. Такая же оценка у защитника "Вест Хэма" Алеси.

Отметим, что сама дуэль завершилась минимальным поражением "Вест Хэма" со счетом 0:1. Несмотря на этот результат, подопечные Дэвида Мойес вышли из группы с первого места. Это позволило "Вест Хэму" напрямую пробиться в 1/8 финала второго по престижности клубного турнира Европы.

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