Ярмоленко попал в символическую команду группового этапа Евро-2020: кто еще оказался в компании с украинцем

Ярмоленко попал в символическую команду группового этапа Евро-2020: кто еще оказался в компании с украинцем

На счету полузащитника "сине-желтых" три результативных действия.

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко попал в символическую команду группового этапа финальной части Чемпионата Европы-2020.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Так, 31-летний полузащитник "сине-желтых" оказался в списке лучших игроков по набранным очкам в Fantasy Football. На счету Ярмоленко 20 баллов.

Вашему вниманию полный состав этой команды: Джанлуиджи Доннарума (Италия, 18 очков) — Дензел Думфрис (Нидерланды, 22), Эмерик Ляпорт (Испания, 20), Тома Менье (Бельгия, 18) — Андрей Ярмоленко (Украина, 20), Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды, 23), Эрдан Шачири (Швейцария, 21), Эмиль Форсберг (Швеция. 23) — Патрик Шик (Чехия, 21), Криштиану Роналду (Португалия, 29), Мемфис Депай (Нидерланды, 20).

uefa.com

Отметим, что на групповой стадии Ярмоленко принял участие во всех трех матчах своей команды, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах;

В 1/8 финала "сине-желтые" встретятся со Швецией. Их дуэль состоится во вторник, 29 июня, на стадионе в Глазго (Шотландия). Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары Швеция — Украина встретится с Англией или Германией.

Ранее рассказывалось о том, что Ярмоленко попал в символическую команду первых двух туров группового этапа Евро-2020.

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