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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Ярмоленко повторил исторический бомбардирский рекорд УПЛ

Андрей Ярмоленко забил свой 124-й мяч в чемпионатах Украины, сравнявшись с Максимом Шацких.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко повторил исторический бомбардирский рекорд украинской Премьер-лиги (УПЛ).

36-летний капитан "бело-синих" открыл счет в домашнем матче 6-го тура УПЛ против "Эпицентра", в конце первого тайма точно пробив под перекладину после передачи Николая Шапаренко.

Это 124-й гол Ярмоленко в УПЛ. Он сравнялся с экс-форвардом киевлян Максимом Шацким в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины.

Следующий гол сделает Ярмоленко единоличным рекордсменом за забитыми мячами в УПЛ.

После первого тайма "Динамо" благодаря голу Ярмоленко побеждает "Эпицентр" со счетом 1:0.

На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Эпицентр".

Ранее сообщалось, что тренер "Динамо" прокомментировал вторую подряд потерю очков в чемпионате Украины.

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