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Ярмоленко повторил исторический бомбардирский рекорд УПЛ
Андрей Ярмоленко забил свой 124-й мяч в чемпионатах Украины, сравнявшись с Максимом Шацких.
Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко повторил исторический бомбардирский рекорд украинской Премьер-лиги (УПЛ).
36-летний капитан "бело-синих" открыл счет в домашнем матче 6-го тура УПЛ против "Эпицентра", в конце первого тайма точно пробив под перекладину после передачи Николая Шапаренко.
Это 124-й гол Ярмоленко в УПЛ. Он сравнялся с экс-форвардом киевлян Максимом Шацким в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины.
Следующий гол сделает Ярмоленко единоличным рекордсменом за забитыми мячами в УПЛ.
После первого тайма "Динамо" благодаря голу Ярмоленко побеждает "Эпицентр" со счетом 1:0.
На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Эпицентр".
Ранее сообщалось, что тренер "Динамо" прокомментировал вторую подряд потерю очков в чемпионате Украины.