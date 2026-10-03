Ярмоленко прокомментировал разгромное фиаско сборной Украины от Северной Ирландии в Лиге наций

Андрей Ярмоленко / © Associated Press

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Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал разгромное поражение (0:3) от Северной Ирландии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

"Мучительный результат. Думаю, нам не хватило какой-то остроты в атаке. Вроде бы, мяч контролировали, но в ключевых моментах в штрафной они были лучше нас. Принимаем это поражение. Можешь побеждать или проигрывать, но надо делать выводы. У нас два дня, чтобы их сделать и показать реакцию на это.

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Они хорошо защищались, это было видно по количеству голевых моментов: в первом тайме их было немного, во втором тоже. Надо острее играть в атаке.

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Мы разберем эту игру. Тренер укажет на допущенные ошибки прежде всего в атаке. Пропустили три мяча — считаю, что при такой игре это слишком много, потому что они забили все, что создали. Но это футбол, нужно сделать выводы и двигаться дальше. Полагаю, что ничего страшного не произошло. Да, проигрывать тяжело, тем более с таким счетом, но в этой группе еще ничего не решено. Надо двигаться дальше и с позитивом.

К следующему матчу с Венгрией подойдем с таким же настроем. Всегда говорим: побеждаем вместе и проигрываем тоже. При такой игре... И у болельщиков, и у тренерского штаба, и у нас друг к другу не может быть никаких претензий — когда ты видишь, что каждый футболист отдает всего себя на футбольном поле, трудно кому-то что-то сказать.

Конечно, результата нет. Сейчас по горячим следам трудно что-либо говорить. Надо сесть спокойно, разобрать игру и двигаться дальше", — сказал Ярмоленко.

В другом поединке 3-го тура этого квартета Венгрия дома обыграла Грузию (1:0).

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После трех туров сборная Украины (4 очка) занимает второе место в группе 2 дивизиона B Лиги наций. Северная Ирландия (7 баллов) стала единоличным лидером квартета. Венгрия (4 пункта) находится на третьей позиции. Грузия (1 балл) идет последней.

В следующем туре Украина в словацкой Трнаве проведет номинально домашний матч против Венгрии, а Северная Ирландия примет Грузию. Оба поединка запланированы на 5 октября.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Украины вывесили мощные баннеры на матче Лиги наций с Северной Ирландией.

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