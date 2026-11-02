Ярмоленко прокомментировал свое удаление после побития бомбардирского рекорда УПЛ

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

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Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал свое удаление в выездном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27 против "Кривбасса".

Вингер "бело-синих" вышел в стартовом составе и на 18-й минуте ассистировал Матвею Пономаренко, который открыл счет в игре. А на 43-й минуте встречи Ярмоленко реализовал пенальти и стал абсолютным рекордсменом УПЛ по забитым голам.

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Для 37-летнего ветерана "Динамо" этот гол стал 125-м в чемпионатах Украины. Он единолично стал лучшим бомбардиром в истории турнира, обойдя экс-форварда киевлян Максима Шацких, на счету которого 124 забитых мяча.

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В то же время, еще в компенсированное к первому тайму время Ярмоленко получил прямую красную карточку за то, что перед чужой штрафной площадкой ударил по ногам панамского полузащитника криворожцев Джованни Герберта.

Андрей не сдержал эмоций и таким образом отомстил Герберту — перед этим легионер "Кривбасса" грубо сфолил против защитника динамовцев Александра Тымчика, который недавно завершил восстановление после травмы.

"Так подводить команду нельзя. Хотя я опытный игрок, но все равно на футбольном поле есть эмоции — немного где-то не проконтролировал их.

Я увидел, что Тымчику действительно было больно, а он (Герберт — прим.) даже не подошел, не извинился. Просто был такой момент, что я хотел жестко сыграть, но немного переборщил", — сказал Ярмоленко в эфире УПЛ ТВ.

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В последний раз Ярмоленко получал прямое удаление в составе "Динамо" 19 февраля 2015 года в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против французского "Генгама" (1:2). Для Андрея это третье прямое удаление за профессиональную карьеру, еще трижды его удаляли по сумме двух желтых карточек.

Напомним, "Динамо" в Кривом Роге победило "Кривбасс" со счетом 2:0.

Благодаря этой победе "Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице УПЛ, имея 22 очка после десяти матчей. "Кривбасс" с 6 баллами после девяти сыгранных поединков остался на предпоследней, 15-й строчке.

В следующем туре "Динамо" 8 ноября во Львове сыграет с "Шахтером", а "Кривбасс" днем ранее на выезде сразится с "Эпицентром".

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Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины.

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