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Ярмоленко прокомментировал свое удаление после побития бомбардирского рекорда УПЛ
Андрей получил прямую красную карточку вскоре после того, как стал лучшим бомбардиром истории чемпионатов Украины.
Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко прокомментировал свое удаление в выездном матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27 против "Кривбасса".
Вингер "бело-синих" вышел в стартовом составе и на 18-й минуте ассистировал Матвею Пономаренко, который открыл счет в игре. А на 43-й минуте встречи Ярмоленко реализовал пенальти и стал абсолютным рекордсменом УПЛ по забитым голам.
Для 37-летнего ветерана "Динамо" этот гол стал 125-м в чемпионатах Украины. Он единолично стал лучшим бомбардиром в истории турнира, обойдя экс-форварда киевлян Максима Шацких, на счету которого 124 забитых мяча.
В то же время, еще в компенсированное к первому тайму время Ярмоленко получил прямую красную карточку за то, что перед чужой штрафной площадкой ударил по ногам панамского полузащитника криворожцев Джованни Герберта.
Андрей не сдержал эмоций и таким образом отомстил Герберту — перед этим легионер "Кривбасса" грубо сфолил против защитника динамовцев Александра Тымчика, который недавно завершил восстановление после травмы.
"Так подводить команду нельзя. Хотя я опытный игрок, но все равно на футбольном поле есть эмоции — немного где-то не проконтролировал их.
Я увидел, что Тымчику действительно было больно, а он (Герберт — прим.) даже не подошел, не извинился. Просто был такой момент, что я хотел жестко сыграть, но немного переборщил", — сказал Ярмоленко в эфире УПЛ ТВ.
В последний раз Ярмоленко получал прямое удаление в составе "Динамо" 19 февраля 2015 года в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против французского "Генгама" (1:2). Для Андрея это третье прямое удаление за профессиональную карьеру, еще трижды его удаляли по сумме двух желтых карточек.
Напомним, "Динамо" в Кривом Роге победило "Кривбасс" со счетом 2:0.
Благодаря этой победе "Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице УПЛ, имея 22 очка после десяти матчей. "Кривбасс" с 6 баллами после девяти сыгранных поединков остался на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем туре "Динамо" 8 ноября во Львове сыграет с "Шахтером", а "Кривбасс" днем ранее на выезде сразится с "Эпицентром".
Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины.