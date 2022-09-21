Ярмоленко: Россию нужно изолировать от всего мира, потому что это страна-террорист

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил, что РФ необходимо изолировать от всего цивилизованного мира из-за полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко на пресс-конференции перед перенесенным матчем 1-го тура Лиги наций против Шотландии прокомментировал отстранение российских клубов и сборных от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

"Мое мнение по поводу российского футбола, российского спорта, абсолютно всего. Эту страну нужно изолировать от всего мира. Потому что это страна-террорист. Каждый день они убивают украинцев, наших детей. Поэтому ни о каком спорте не может идти речь. Все игроки сборной хотят только одного - чтобы эту страну наказывали как можно сильнее.

Мы только за то, чтобы их просто изолировали от всего мира. Буду радоваться, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных", - сказал Ярмоленко.

Напомним, УЕФА продлил "бан" клубам и сборным России в международных соревнованиях из-за полномасштабного вторжения в Украину. Еще в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой.

Теперь же УЕФА запретил россиянам участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23. Кроме того, Россию не допустили к жеребьевке футбольного Евро-2024.

Поединок Шотландия - Украина состоится на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго в среду, 21 сентября. Начало - в 21:45 по киевскому времени. На нашем сайте доступна онлайн-трансляция поединка.

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