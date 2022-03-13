Ярмоленко: Сложно думать о футболе, когда каждый день российская армия убивает украинцев

Украинец объяснил свои слезы во время матча чемпионата Англии.

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на своем стадионе обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:1 . Первый гол в составе "молотобойцев" забил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

В послематчевом интервью украинец поблагодарил фанатов клуба за их постоянную поддержку, рассказав о своем эмоциональном состоянии с тех пор, как Россия начала военное вторжение в Украину.

"It was so emotional for me... you know the situation in my country" ️



West Ham's Andriy Yarmolenko смотрит на успешные post-match interview по dedicating his goal to victims of war in Ukraine pic.twitter.com/Y9dETIl8Em — Sky Sports News (@SkySportsNews) 13 марта 2022

"Это было так эмоционально для меня из-за ситуации в моей стране. Мне так тяжело сейчас, в этот момент думать о футболе, когда каждый день российская армия убивает украинцев.

Это было столь эмоционально. Честно говоря, я не знаю, что сказать. Я просто хочу поблагодарить своих товарищей по команде, которые поддерживают меня все время каждый день. Болельщикам Вест Хэма, которые также поддерживают меня и всех украинцев. Спасибо всем британцам, потому что мы чувствуем, что вы нас поддерживаете.

Я чувствовал поддержку болельщиков и пытался выложиться на поле, потому что знаю, насколько важна для нас сегодняшняя игра. Я не готов на 100%, потому что за последние две недели я тренировался возможно три или четыре раза. С 26 февраля мне разрешили отдыхать четыре дня, потому что было невозможно тренироваться, я думал только о своей семье и своих людях. Я просто пытался выложиться на поле.

Мой гол? Бенрам отдал мне мяч. В штрафной у вас не так много времени, поэтому нужно делать все очень быстро, и я успел. Для меня очень важно чувствовать поддержку со стороны тренера, моих товарищей по команде и болельщиков. Когда я это чувствую, я отдаю все силы болельщикам и клубу», – сказал он.

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