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Ярмоленко стал абсолютным рекордсменом УПЛ по забитым голам
Андрей Ярмоленко побил рекорд Максима Шацких и стал лучшим бомбардиром истории УПЛ.
Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко стал абсолютным рекордсменом украинской Премьер-лиги (УПЛ) по забитым голам.
37-летний вингер "бело-синих" реализовал пенальти на 43-й минуте матча 11-го тура УПЛ сезона-2026/27 против "Кривбасса".
Это 125-й гол Ярмоленко в УПЛ. Он единолично стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, обойдя экс-форварда киевлян Максима Шацких, на счету которого 124 забитых мяча.
Лучшие бомбардиры в истории УПЛ
1. Андрей Ярмоленко — 125 голов
2. Максим Шацких — 124
3. Сергей Ребров — 123
4. Евгений Селезнев — 117
5. Андрей Воробей — 105
Рекордным голом Ярмоленко сделал счет 2:0 в пользу "бело-синих". Перед этим, на 18-й минуте, Андрей также отличился ассистом — его подачу с правого фланга в падении головой замкнул Матвей Пономаренко.
Отметим, что еще в компенсированное к первому тайму время Ярмоленко получил прямую красную карточку за то, что перед чужой штрафной площадкой ударил по ногам панамского полузащитника криворожцев Джованни Герберта.
После первого тайма "Динамо" выигрывает "Кривбасс" со счетом 2:0. Вторую половину встречи киевляне начнут в меньшинстве из-за удаления Ярмоленко.
К очному противостоянию "Кривбасс" с 6 очками после восьми сыгранных матчей подходил на предпоследней, 15-й строчке в УПЛ. "Динамо" набрало 19 баллов за девять поединков и располагается на четвертой позиции.
Ранее сообщалось, что "Шахтер" в большинстве разгромил "Динамо" и вышел в четвертьфинал Кубка Украины.