Ярмоленко стал рекордсменом сборной Украины по количеству сыгранных матчей

32-летний вингер вышел в стартовом составе "сине-желтых" на поединок 6-го тура группового раунда Лиги наций-2022/23 против шотландцев. Таким образом Ярмоленко стал рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей.

Матч против Шотландии стал для Андрея 112-м в футболке украинской сборной. Ярмоленко превзошел достижение Андрея Шевченко, в активе которого 111 поединков за национальную команду.

Ранее рекордсменом сборной Украины по количеству проведенных матчей был Анатолий Тимощук (144 поединка). Однако в марте 2022 года его официально вычеркнули из истории украинского футбола. Тимощука лишили всех титулов, наград, почетных званий, тренерской лицензии и пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

С начала вооруженной агрессии России против Украины Тимощук никак не осудил действия оккупантов, а также продолжил работать в санкт-петербургском "Зените". В свою очередь, отец Анатолия, проживающий в Луцке, записался в терроборону города.

Матч Украина - Шотландия завершился вничью - 0:0. Этот результат не дал "сине-желтым" выйти на следующий сезон в элитный Дивизион А.

Сборная Украины с 11 очками после шести туров заняла второе место в своей группе. Шотландия с 13 баллами возглавила квартет и пробилась в элиту Лиги наций. Третьей финишировала Ирландия (7). Армения с 3 пунктами стала последней и вылетела в Лигу С.

Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги наций украинская сборная снова будет выступать в Лиге В и попытается завоевать путевку в высший дивизион.

Напомним, стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки отбора Евро-2024.

Читайте также:

Петраков рассказал, чего не хватило сборной Украины для победы в решающем матче с Шотландией

Лига наций-2022/23: кто поднялся и опустился в дивизионах, итоги группового этапа

"Они снова хотят, чтобы я ушел": Петраков плюнул на пресс-конференции после неудачи с Шотландией (видео)