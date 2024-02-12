Ярмоленко вернулся в общую группу "Динамо" после тяжелой травмы

В октябре прошлого года вингер "бело-синих" перенес операцию на колене.

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе столичного клуба.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Отмечается, что 34-летний вингер впервые после повреждения работал в общей группе и был задействован в игровых упражнениях.

Ярмоленко получил травму колена в начале октября 2023 года. Он успешно перенес операцию в Барселоне, после чего приступил к процессу восстановления.

Согласно прогнозам врачей, ориентировочный срок реабилитации должен был составлять около 4 месяцев.

Ярмоленко вернулся в "Динамо" летом 2023 года. До травмы Андрей успел сыграть за "бело-синих" 9 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал один ассист.

Напомним, "Динамо" отправилось на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. Имея три поединка в запасе, киевляне по потерянным очкам вместе с "Шахтером" лидируют в чемпионате Украины.

В первом официальном матче после зимней паузы подопечные Александра Шовковского 25 февраля в 18-м туре УПЛ сыграют против "Металлиста 1925".

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