Ярмоленко – вне заявки: "Динамо" назвало стартовый состав на матч с "Бешикташем" в Лиге конференций

Поединок в Бухаресте начнется в 20:00 по киевскому времени.
Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против турецкого "Бешикташа".
Лидер "бело-синих" Андрей Ярмоленко не попал в заявку команды на этот поединок. Ранее СМИ сообщали, что он пропустит игру из-за проблем со здоровьем.
"Динамо": Бущан, Дубинчак, Сирота, Попов, Тымчик, Сидорчук, Шапаренко, Волошин, Караваев, Буяльский, Ванат
Запасные: Нещерет, Малыш, Вивчаренко, Дячук, Биловар, Бражко, Рамадани, Шепелев, Перрис, Диалло, Царенко, Бенито
Стамбульский клуб также назвал стартовый состав на матч против подопечных Мирчи Луческу.
"Бешикташ": Гюнок, Масуаку, Колли, Амарти, Розье, Хаджиахметович, Жедсон, Учан, Мулека, Булут, Абубакар
Запасные: Дестаноглу, Ювакуран, Уйсал, Тикназ, Рашица, Йилмаз, Онана, Мераш, Зайнутдинов, Тосун, Окслейд-Чемберлен, Ребич
Поединок между "Динамо" и "Бешикташем" состоится в четверг, 24 августа, на стадионе "Джулешти" в румынском Бухаресте. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" – "Бешикташ". Игру также можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ответный поединок команды сыграют в четверг, 31 августа, в Стамбуле.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Проигравшая команда простится с еврокубками.
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