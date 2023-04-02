Ярмоленко восстановился от травмы и впервые за полтора месяца сыграл за "Аль-Айн"

Украинец вышел на поле в поединке чемпионата ОАЭ.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся на поле после травмы, полученной в конце февраля в матче за Суперкубок ОАЭ.

33-летний вингер принял участие в поединке 21-го тура чемпионата ОАЭ против "Шабаб Аль-Ахли".

Ярмоленко вышел на поле на 70-й минуте, когда его команда уступала со счетом 0:1.

В итоге подопечные украинского тренера Сергея Реброва вырвали ничью – 1:1.

В этом сезоне в активе Ярмоленко восемь голов и пять результативных передач за "Аль-Айн" в 23 матчах во всех турнирах.

В настоящее время подопечные Реброва (41 очко) занимают второе место в чемпионате ОАЭ, уступая лидеру – "Шабаб Аль-Ахли" – пять баллов.

Напомним, из-за травмы Ярмоленко не помог сборной Украины в стартовом матче отбора на Евро-2024 против Англии.

Читайте также:

Чемпионство все ближе: "Барселона" с дублем Левандовского уничтожила аутсайдера Ла Лиги (видео)

Мудрик упустил два отличных момента: "Челси" потерпел фиаско и остался вне топ-10 АПЛ (видео)

"Бавария" в матче с эпичным вратарским "ляпом" потеснила "Боруссию" с вершины Бундеслиги (видео)