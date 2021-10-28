Ярмоленко выбил Зинченко: "Вест Хэм" в серии пенальти прошел "Манчестер Сити" в Кубке Лиги

Оба украинца вышли в стартовом составе.

Лондонский " Вест Хэм ", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, в рамках 4-го раунда Кубка Лиги победил " Манчестер Сити " Александра Зинченко.

Отметим, что оба украинца вышли в стартовом составе. Впрочем, отыграть весь поединок удалось только Зинченко, в то время как Андрея заменили на 62 минуте.

Что касается самого противостояния, то, несмотря на игровое преимущество со стороны манчестерского коллектива, подопечным Хосепа Гвардиолы за 90 минут так и не удалось найти ключ к воротам "молотобойцев". Хозяева, в свою очередь, тоже не сумели огорчить голкипера "горожан" в основное время.

Судьбу поединка должно было решить дополнительное время, но и там болельщики не увидели забитых голов. В конце концов, игра перешла в серию пенальти, где точнее были лондонцы. Удачно реализовав все свои пять удар "с отметки", подопечные Дэвида Мойеса пропустили трижды. За "Манчестер Сити" первым же ударом промахнулся Фил Фоден. Что касается Зинченко, то он пенальти не пробивал.

WOW! Special team. Специальный момент. pic.twitter.com/GdHmk8DhQa — West Ham United (@WestHam) Октябрь 28, 2021

Таким образом, "Вест Хэм" вышел в следующий этап соревнований, выбив действующего обладателя трофея.

Среди других матчей игрового дня в этом турнире стоит отметить победу "Ливерпуля" над нижнелиговым "Престон Норд Энд" (2:0), проход "Лестер Сити" в матче с "Брайтоном" (2:2, по пен. 4:2), а также победу "Тоттенхэма" над "Бернли" (1:0)

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