Ярмоленко забил "Колосу" и приблизился к бомбардирскому рекорду УПЛ

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

Реклама

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко еще приблизился к историческому бомбардирскому рекорду украинской Премьер-лиги (УПЛ).

36-летний лидер "бело-синих" реализовал пенальти в первом тайме матча 28-го тура УПЛ сезона-2025/26 против "Колоса", сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

Это 122-й гол Ярмоленко в УПЛ. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины.

Реклама

Больше Ярмоленко забили только Максим Шацких (124) и Сергей Ребров (123) .

Контракт Андрея с "Динамо" рассчитан до завершения сезона-2025/26. Прошлым летом он анонсировал, что текущий сезон станет для него последним в роли профессионального футболиста.

Так что у Ярмоленко есть еще три матча в этом сезоне УПЛ, чтобы повторить или даже побить рекорд Шацких. После игры с "Колосом" киевляне в заключительных турах встретятся с "Полтавой" и "Кудровкой".

На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Динамо" — "Колос".

Реклама

Сейчас "Динамо" занимает четвертое место в УПЛ. Также подопечные Игоря Костюка вышли в финал Кубка Украины, где 20 мая на "Арене Львов" сразятся с "Черниговом", который выступает в Первой лиге.

Помимо трофея, победитель Кубка Украины получит право в следующем сезоне сыграть в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" разгромил "Полтаву" и досрочно стал чемпионом УПЛ.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Реклама

Новости партнеров