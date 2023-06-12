Ярмоленко заинтриговал возможным возвращением в "Динамо" и нарвался на троллинг от Реброва (видео)

Капитан "сине-желтых" не стал отрицать свой вероятный камбэк в киевский клуб.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко на пресс-конференции накануне товарищеского матча с командой Германии ответил на вопрос, рассматривает ли вариант возвращения в киевское "Динамо".

33-летний вингер "Аль-Айна" воздержался от заявлений, где намерен продолжить карьеру, однако заинтриговал журналистов и болельщиков своим ответом.

"Не знаю, увидим. Пока у меня еще есть контракт с "Аль-Айном", я должен уважать это. Сейчас я сосредоточен на национальной сборной. После этих матчей вы все будете знать", – сказал капитан "сине-желтых".

После этого Ребров потроллил Ярмоленко, что в грядущем спарринге национальной команды немецкие клубы могут присмотреться к нему и задуматься над трансфером.

"Думаю, это сейчас хорошая реклама для Андрея. У него истекает контракт через 10 дней – некоторые немецкие клубы могут увидеть его", – сказал Ребров.

Ярмоленко ответил, что за такую рекламу угостит тренера напитками.

"Спасибо, друг. С меня выпивка", – пошутил капитан сборной Украины.

Отметим, что контракт Ярмоленко с "Аль-Айном" действует до 30 июня 2023 года. В прошлом сезоне Андрей провел 33 матча за эмиратский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал четыре результативных передачи.

Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2007 по 2017 год. В составе "бело-синих" он сыграл 340 матчей во всех соревнованиях, забил 137 голов и отдал 90 ассистов.

Летом 2017 года Андрей за 25 миллионов евро перешел из "Динамо" в дортмундскую "Боруссию". С лета 2018 года он защищал цвета лондонского "Вест Хэма", а в июле 2022-го присоединился к "Аль-Айну", где играл пол руководством Реброва.

Матч Германия – Украина состоится в понедельник, 12 июня, в немецком Бремене на арене "Везерштадион". Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Это будет 1000-й матч в истории немецкой сборной. Также этот поединок станет дебютным для Реброва на посту главного тренера сборной Украины.

Текстовая онлайн-трансляция матча Германия – Украина с видео всех голов и лучших моментов доступна на нашем сайте.

После спарринга с немцами сборная Украины в рамках отбора на Евро-2024 сыграет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в Скопье и словацкой Трнаве соответственно.

Ранее сообщалось, что Ребров высказался о товарищеском матче с Германией.

Читайте также:

Германия – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на товарищеский матч

Сборная Украины завоевала историческое "серебро" чемпионата мира по сокке – проиграли финал в серии буллитов

Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по футболу среди спортсменов с последствиями ДЦП