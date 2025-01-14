Ярмолюк помог "Брентфорду" совершить камбэк и избежать поражения от "Манчестер Сити" в АПЛ

"Пчелы" дважды забили после выхода украинца на замену.

"Брентфорд" на своем поле вырвал ничью у "Манчестер Сити" в матче 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:2 .

Первый тайм прошел без забитых голов. После перерыва "горожане" дважды поразили ворота хозяев – дубль оформил Фил Фоден, отличившись на 66-й и 78-й минутах.

Однако удержать преимущество в два мяча команда Хосепа Гвардиолы не смогла. На 79-й минуте на поле на замену вышел украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк.

После этого подопечные Томаса Франка забили два гола. Сначала на 82-й минуте точный удар нанес Йоан Висса, а затем на 90+2-й минуте Кристиан Нергор принес "пчелам" ничью.

Обзор матча "Брентфорд" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Манчестер Сити" (35 очков) занимает шестое место в АПЛ. "Брентфорд" (28 баллов) располагается на десятой строчке.

В следующем туре "небесно-голубые" 19 января в гостях сойдутся с "Ипсвичем", а команда Ярмолюка днем ранее примет "Ливерпуль".

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